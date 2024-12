Szkoda, że nie było takich protestów jak otwieraliśmy nasze rynki na Chiny co wywróciło nasze gospodarki w UE do góry nogami.



Na tym traktacie wydymana zostanie przede wszystkim gospodarka tych krajów Ameryki płd bo już nic innowacyjnego nie opłaci się tam robić bo zostanie to zjedzone przez konkurencję z UE. Żywność transportuje się sporo drożej w przeliczeniu na jednostkę masy/objętości/ceny niż to, co oni będą kupować z Europy.

To, że my w Pokaż całość