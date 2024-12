Mądrości radzia, że trump = protofaszysta do dzisiaj wiszą na jego fejsie. Bredzenie żonki że trump to jak stalin, hiler i mao w jednej osobie nadal wiszą w necie. Ja nie wierzę, żeby kundle tak ujadały bez zgody szefa stada. A co do donka to jego zdanie że trump to agent putina chyba wyniósł na zasadzie porównania. Że skoro on jest agentem niemieckim i reprezentuje interesy gospodatcze berlina w Polsce, to nie Pokaż całość