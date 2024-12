Aha kocham to stwierdzenie, o dzieciach co nie chcą kontynuować zajeżdżania się. W TV wiadomo szef firmy przyjeżdża do biura na 30min napić się kawki, poflirtować z sekretarką i podpisać dwa papierki, po czym odjeżdża w siną dal swoim ferrari. Prawda jest zupełnie inna, większość z nich pracuje średnio 12+h na dobę z weekendami. Ciągle coś się dzieje i ciągle trzeba o czymś pamiętać. Telefon zawsze przy sobie.