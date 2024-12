Co to kurwa za akcja, że chłop musiał zabić matkę, żeby w szpitalu łaskawie zrobiono test na ojcostwo?

To powinna być krótka piłka:

- Adrian. Jestem w ciąży, będzie płacił alimenty.

- C---a tam w ciąży, pokaż dowód.

Idzie do szpitala na NFZ z Adrianem i robią niezależny test czy Adrian jest ojcem. Wychodzi, że nie więc sajo nara, żadne alimenty i żadna odpowiedzialność.



A tym czasem robienie testów to Pokaż całość