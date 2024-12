ile przeznaczyła na pomoc palestynie? lub syrii gdzie władzę przejmuje jihadista? A nie to zabijanie w interesie US więc można.

Ludobójstwo nieważne, pchajmy NATO na wschód i p-------y wszem i wobec jak to wspomagamy "obronność". Gdyby nie próba poszerzenia NATO nikt by się nie musiał "bronić".