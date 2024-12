Wszystko w punkt. Rozwalił mnie ten cytat:



"My tu wszyscy bardzo na nią czekamy. Najgorsza jest myśl o świętach, gdy z dziećmi będziemy ubierać choinkę bez niej, to jest taki cios w serce i ból nie do pojęcia."



Jak ją oddawała do okna życia to c--j tam, bólem jest, że choinki nie będą ubierać razem - zimna suka nie ma co