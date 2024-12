Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko b. europosłowi Ryszardowi Czarneckiemu. Sprawa dotyczy tzw. kilometrówek; polityk miał doprowadzić Parlament Europejski do "niekorzystnego rozporządzenia mieniem" na kwotę ok. 203 tys. euro.