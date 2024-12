Jedynym taktycznym sukcesem Koreańczyków z północy, jak dotąd, był atak na konwój jednostki Achmat, która zmierzała na front by walczyć z Ukraińcami.Bariera językowa, brak przygotowania do współczesnego pola bitwy, archaiczna taktyka, strzelanie do swoich to długa lista zarzutów jakie wobec sw