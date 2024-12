Kiedyś jak miałem 9 lat to mojego brata ciotecznego pogryzły psy sąsiada i jeszcze jak był nieprzytomny to psy go wydymały na oczach moich i wścibskich oczu sąsiadów. Ja siedziałem na drzewie, ale sąsiedzi mogli coś zrobić, ale nic nie zrobili. Jeszcze sąd umorzył sprawę, bo niby mir domowy sąsiadów złamaliśmy bo na skróty przez ich lasek przechodziliśmy i że uciekaliśmy przed psami, a one pomyślały wtedy, że uciekamy i nas zaczęły Pokaż całość