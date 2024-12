Zaoranie Polskiego rolnika żeby niemiec dostał nowy rynek zbytu dla swoich producentów samochodów, którzy coraz gorzej sobie radzą z konkurencją z Azji. Unia Europejska to projekt zbudowany przez Niemcy dla Niemiec i ich interesu, jeżeli inne państwa mają jakieś korzyści z bycia w UE to po pierwsze: ochłapy w porównaniu z tym co zyskują Niemcy, po drugie: skutek uboczny a nie cel który przyświecał tworzeniu tej wspólnoty.