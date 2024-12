Policjant pomaga mężczyźnie w kryzysie, który siedząc na krawędzi dachu mógłby popełnić s---------o. Policjant po ludzku porozmawiał z mężczyzną i przekonał go do powrotu do budynku. Od dekad w gronie osób odbierających sobie życie w Polsce mężczyźni stanowią ok. 80 proc.