Pięknie to rozegrał ten nasz as. Stany wprost nam mówią, że z tym rządem to nie będzie rozmów. Prowadzimy od lat politykę w oparciu o wsparcie nas przez USA w razie potrzeby. Czy słuszna czy nie to trudno ocenić, ale innej opcji nie mamy. Tymczasem ten geniusz sądzi, że rozegra to po swojemu i zyska w oczach demokratów. Jaki jest rezultat to widzimy. Niedlugo dorzucimy do tego jeszcze prezydenta, który jest gorszą Pokaż całość