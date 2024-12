Przerażające co tutaj ludzie piszą o tym żeby zakazać tt czy iksa. Nie o taki Internet nic nie robiłem, ale pamiętam że kiedyś był ostoją wolności słowa. Zdaje sobie sprawę z zagrożeń, ale to jest mała cena za to co możemy stracić. Raz im pozwolicie na banowanie aplikacji to otworzycie furtkę do pełnej kontroli, a skończy się to jeszcze państwowymi, certyfikowanymi aplikacjami.

Jedyne co bym zrobił to edukację o tych zagrożeniach w Pokaż całość