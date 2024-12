͡

°

͜

ʖ

͡

°

SCT po nowemu to również opłaty emisyjne, po których wykupieniu będzie można wjechać do strefy nawet pojazdem, który nie spełnia jej wymogów. Proponowane tu opłaty to 2,5 zł za godzinę lub abonamentowe: 20 zł za dzień oraz 500 zł za miesiąc.

Najśmieszniejsze jest to, że jakość powietrza niewiele się zmieni () jedyne co, to napchamy kabzę tym patałachom.