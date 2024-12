Mi się marzy by rodzice przejrzeli w końcu na oczy i przestali dawać niemowlakom telefony.

To co się dzieje w restauracjach, hotelach czy nawet sklepach jest przerażające.

Pierwsze co robią takie tępaki po wejściu do restauracji, czy na śniadaniach w hotelach to postawienie telefonu i włączenie bajek dziecku.

Na zakupach małe dziecko, ledwo roczek, jedzie w wózku i już telefon w łapie i coś ogląda/słucha.

Ludzie nie zdają sobie sprawy jak wielką