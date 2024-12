Mój koszmar z dzieciństwa gdy wysiadając z pociagu z rodziną szedłem ostatni i jakieś k---y siedzące na podłodze, śmiejąc się, próbowały mnie zablokować i mnie nie przepuścić, miałem z 5 lat a pamiętam to do tej pory, albo jak ojciec do mnie bym tą wajchę sam otworzył, mi się nie udawało, ludzie zaczęli drzeć p---ę że pociąg zaraz odjedzie XD w końcu ojciec mnie odsunął i sam otworzył.