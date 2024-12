Absurd goni absurd, i to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zachód notorycznie przyjmuje osoby z krajów trzeciego świata, które często uciekają z państw, w których w ogóle nie toczy się żaden konflikt. Roztrwaniają publiczne pieniądze na pomoc socjalną, zapewniając w dużej mierze dorosłym, zdrowym mężczyznom kieszonkowe, dach nad głową i wyżywienie. Nie wymagają od nich nawet, by ruszyli dupe do pracy. Takie działania ze strony krajów zachodnich jedynie Pokaż całość