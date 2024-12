Agent FSB, 52-letni Władimir Siergijenko, pracował jako doradca posła AfD Eugena Schmidta i miał przepustkę do Bundestagu. Jego zadaniem było zatrzymanie niemieckich dostaw czołgów do Ukrainy. W tym celu napisał skargę w tej sprawie do niemieckiego TK. Po zdemaskowaniu uciekł do Rosji.