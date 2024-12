Posłowie KO Patryk Jaskulski i Maciej Wróbel złożyli we wtorek pisma do Instytutu Pamięci Narodowej. Oczekują zajęcia przez Instytut stanowiska ws. porównania Marcina Romanowskiego do ofiar stanu wojennego. Wzywają też IPN do podjęcia działań ws. obrony pamięci historycznej.