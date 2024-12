Krakowscy prokuratorzy chcą się wyłączyć ze śledztwa dotyczącego samobójczej śmierci obywatela Kanady na komisariacie przy ul. Szerokiej. Jest wniosek do Prokuratury Regionalnej, by wyznaczyła inną jednostkę do prowadzenia śledztwa w sprawie tragedii sprzed dwóch tygodni