To jest k---a niepojęte. Taki Bill Gates zainwestował sobie w firmę, która produkuje to g---o, a teraz rządy (Dania już to wprowadziła) dają wielomilionowe dopłaty dla rolników, by kupowali ten środek i podawali zwierzętom. Pomijam kwestie zdrowotne tego gówna, to same kwestie ekonomiczne jeżą włosy na głowie, bo to kolejny po covidowych "szczepionkach" sposób na dotowanie prywatnych inwestorów przez kasę państwa.