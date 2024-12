Przeciez te dotacje to k---a taki rak bo jak bierzesz to przez ekipe,.ktora musisz wziac.. to wychodzi taka cena z d--y, ze jak bys to sam zrobil to bys sie zmiescil w 1/3 tej ceny.



Moi rodzice z tego skorzystali, wzieli 3 firmy na wyceny, to takie pieniadze ze glowa mala.



Najlepsze, ze jak wybrali jedna firme i podpisali umowe, zamowili czesc materialu to koles przyszedl z aneksem do podpisania ze trzeba doszavowac Pokaż całość