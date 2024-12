życie większości z tych ludzi to po prostu wóda i czas pomiędzy leżeniem w rowie n-------m. Im się nie da pomóc jeśli w głowie się nie przestawi wajcha i nie upadną totalnie. W dupie mają golenie się i higienę. Życię kręci się tylko wokół wódy więc fakt że im kupimy maszynki do golenia i nowe ubrania spowoduje że będą to ci sami uzależnieni menele ale ogoleni jakiś czas - chyba że sprzedadzą Pokaż całość