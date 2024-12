Po pierwsze, na efekty należy czekać bo mają być długotrwałe, choć na razie wskaźniki pokazują, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Brakuje jednak w artykule odniesienia do tego co zrobił, aby można było ocenić. PKB o 4pp mógł podnieść np podpisując na początku roku umowy na sprzedaż ropy. Te reformy o których wspominają media z głównej Googla to reformy populistyczne (odebranie darmowych leków, zwolnienie urzędników, odebranie emerytur prezydentów etc)