U mnie w pracy była stawka ponad 80 groszy za 1 km prowadzenia samochodu prywatnego w celach służbowych. W piątek nie chciało mi się jechać do urzędu z dokumentacją, to pomyślałem, że w poniedziałek złożę do sprawdzenia jak będę jechał do pracy i tak miałem po drodze. Finalnie tak zrobiłem i poinformowałem gościa od płac, że pracę rozpocząłem w momencie jak byłem w urzędzie i doliczyłem ~3 km jazdy prywatnym samochodem bo Pokaż całość