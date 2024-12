Spoko po poniedziałkowym przemówieniu trampa że ukry maja oddać kawałek swojego kraju ruskom i przestać uzywać amerykanskiej broni to już wiemy że kreml ma swojego człowieka w białym domu , teraz będa jeszcze bardziej fikać w strone europy bo tramp onuca bedzie ich do tego zachęcał. Trzeba być debilem aby tego nie widzieć i wierzyć w to ze rudy to kolejny szachista który zrobi tak aby było dobrze, ot po prostu jest Pokaż całość