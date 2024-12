Czyli mamy już obcokrajowców napadających na Polaków w ich własnej stolicy i co? Co z tym władza robi?



1) Czy dostaną surowe wyroki?

2) Czy dostaną dożywotni zakaz wjazdu do Polski i UE?

3) Czy pobrano ich dane biometryczne?

4) Czy dostaną karę finansową i konfiskatę majątku na pokrycie wyrządzonych przez nich szkód oraz na deportację???