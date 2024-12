Za sam fakt niemożliwości, powinien od razu stracić, a jeżeli dostał tonoddac kasę za kilometrówki. Do tego kary za wyłudzanie, plus wieksze kary za to, że on ma bronić prawa że 100 razy większa. Itd. Gnębić patologię każdego rodzaju, a tych na szczeblach, co mogą komuś zniszczyć życie przez swoje układy, czy najprostsze widzimisię, karać bardziej srogo.