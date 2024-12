Ale to jest racja. Sprzeciw wobec tej umowy to kretynizm. I to kretynizm wywołany tym, aby zyskać głosy wyborców wierzących, że Niemcy chcą ich wymordować.



Europa potrzebuje tej umowy, aby efektywnie móc konkurować z USA i Chinami.



No ale wiadomo, wykopki zawsze poprą cła, regulacje i ograniczenia w handlu. Bo wykopki to komuniści.