Audiofilstwo to scam na wysokim poziomie. W czasach dinozaurów znajomy opowiadał mi o tym, jakie to "super hiper" są różne drogie audiofilskie rzeczy. Wspominał między innymi o kablu ze złota – czy to była końcówka, czy całe żyły, już nie pamiętam – kablu, który rzekomo poprawiał dźwięk w zestawach hi-fi z CD. To było około 1998 roku, przed internetem. Wtedy uznałem to za fakt, bo on się tym interesował, a ja nie.