Ja wiem, że Kurski to menda. Prawdopodobnie ten młody też. Ale bądźmy konsekwentni - albo można rzucać takimi oskarżeniami bez dowodów albo nie można. Prokuratura umorzyła śledztwo dwa razy - jeśli była upolityczniona to trzeba to oczyścić i spróbować trzeci raz a potem poczekać na wyrok sądu. Jakkolwiek ten człowiek budzi we mnie odrazę to ja się do tego linczu i nie przyłączam i wolę, żeby w prawie nadal funkcjonowało domniemanie niewinności.