partner mojej mamy (>60lvl) miał k---a udar i nie przyjeli go na noc do szpitala "pacjent dobrze się czuje i chce wypisu" xD cały osikany nie wiedział gdzie jest. ja nie wiem jaką trzeba być lekarską k---ą żeby stwierdzić że skoro stary i może udar-może nie- out ze szpitala, trzeba zwolnić miejsca.



~3 dni potem go wzieli do szpitala w Wołowie na 2 miesiące na rehabilitacje po udarze