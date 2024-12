Mnie kiedyś zbadali psychiatrycznie czy tam psychofizycznie żebym mógł pełnić funkcję kaprala. Panie Sebastiane czy leczy się pan u psychiatry albo leczył kiedykolwiek. Nie. Dziękuję za badanie. Pora teraz na CSa. Pewnie we WOT te same badania co do ZSW kiedyś. Ale to z pochyleniem i badaniem przez zakasłanie jaj to badali fachowo trzeba przyznać. Z tym że to fachowiec był jakiś w mundurze i kitlu o wyglądzie Iwana Koniewa.