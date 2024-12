Sprawy są 4:

1. Brak pełnego umundurowania, ale to akurat pikuś

2. Brak podania podstawy prawnej do legitymowania, nie przedstawiono jej

3. Brak podania podstawy do zatrzymania, ujęty ma prawo wiedzieć dlaczego jest zatrzymany, być może poza nagraniem mu to wyjąsnili, tego nie wiemy

4. Policjanci na nagraniu to idioci, bo skoro kobieta skarżyła się na złe traktowanie, to policja mogła go wylegitymować jako świadka zajścia i w ten sposób cały problem by się rozwiązał



Wnioski? Pokaż całość