W sumie ludzie, którzy dzisiaj dostają wyroki sądowe i się do nich stosują to jacyś frajerzy. Ty idziesz siedzieć albo płacisz jakieś odszkodowania, bo sędzia ci kazał, a urzędnicy olewają sobie wyroki sądów i wybierają sobie, do których się zastosować, a do których nie XD