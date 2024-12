Polskiemu chlewowi bliżej do białorusi niż do jakiegokolwiek zachodu.



polactwo tak się nieśmiewa z Rosjan czy inny narodów z tego, że mają biedę i chlew dookoła a wciąż głosują na polityczne g---o, a poliaczki to niby co? od dekad wybierają bandytów na stery rządów, OD DEKAD i w czym niby lepsi?



Dla polaczka liczy się to, że masło kosztuje 8 zł, zamiast 5 zł, a to że b----l, syf, złodziejstwo, afery na Pokaż całość