No spróbujcie dziś kupić BMW np bez karty SIM wbudowanej i śledzenia użytkownika, powodzenia. Śledzenie wypadków to jedno, ale uniemożliwienie jazdy gdy auto wymaga (ofc tylko ASO) serwisu, to inny problem. Do tego wystarczy ustawa 2137 o używaniu samochodów etc. Ta moneta ma dwie strony.