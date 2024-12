Nie mogę zrozumieć jak bez żenady zrobił z siebie taką obwieszoną logotypami GUESS kukłę bez mimiki i ze sztucznym uśmiechem. Te włosy to pikuś przy kiczowatym całokształcie. Nie rozumiem też jak można podjąć decyzję, by jakaś trudną sprawę powierzyć jakiemuś tabloidowemu celebrycie i zapłacić mu poważne pieniądze. Czy ludzie nie mają internetu? Przecież każdy widzi kim on dziś jest. To już nie czasy lat 2000 z programami TVN i robieniu za bohatera.