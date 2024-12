Polecam poczytać ich mądrości, istna kopalnia beki:

- notoryczne mylenie próżni z nieważkością

- ziemia nie jest kulą, bo woda się nie wygina

- przykładanie poziomicy do asfaltu dowodem na płaską ziemię

- gdyby ziemia była kulą to samoloty do Australii powinny w połowie lotu obracać się do góry "brzuchem" i pasażerowie by powypadali z siedzeń

- ziemia się nie porusza bo jak się skacze to nam nie ucieka spod nóg