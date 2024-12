Mam kumpla w jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej która wspomaga Straż Graniczną i podobno ciężka tam jest sytuacja. Opowiadał, że jest bardzo mało "chętnych" jednostek (nie wiem do końca co to znaczy, że wojsko może nie być chętne, on też nie wie do końca jak to działa), więc Straż współpracuje tylko z jakąś garstką z nich i terytorialsi wysyłani są tam nawet na 4 miesiące pracy, w koszarach, bo nie ma ich kto Pokaż całość