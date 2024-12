Przyznaję, że KPO to mistrzowska zagrywka. Wymyślili sobie POŻYCZKĘ, którą będzie trzeba oddać z odsetkami, ale taki spin wokół niej zrobili, że Mati musiał obiecać, że będzie grzeczną dziewczyną byle przyznali ten kredyt. Ale go nie dostał, bo nie jest Tuskiem. A skoro już Donek rządzi to można go podżyrować za to, by realizował nasze polecenia XD