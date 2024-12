Ciekawa informacja. Morawiecki po zakończeniu cyrku jakim był jego dwutygodniowy rotacyjny rząd dosłownie wyparował z krajowej polityki. Jego frakcja w partii została bardzo ograniczona a on sam nawet przestał zbytnio pojawiać się w mediach. Jakby faktycznie dostał taką posadę to mogłoby to jeszcze bardziej nasilić tarcia wewnętrzne w pisie.