Znowu wykopki o tych nieruchomościach xD Dawniej było mniej nieruchomości, mieszkań, mieszkało się po wiele osób w jednym pomieszczeniu, ale ludzie gzili się na potęgę bo nie było co innego do roboty i dzieci zapewniały "bezpieczeństwo". Teraz wykopku jest co robić, jak się rozwijać i klepanko dzieci to nie to co każdy lubi.