Czyli jeśli taki nachodźca coś odwali (zgwałci, pobije, napadnie), to zostanie wsadzony do pierdla z surowym wyrokiem, a potem deportowany?



NIE SĄDZĘ.



Gdyby tak miało być, to by o tym powiedzieli wprost.

Zamiast tego dostaliśmy jakieś rozwodnione farmazony bez ŻADNYCH konkretów - żeby się tym nażreć, skleić japy i nie narzekać. Nic się nie zmieni.