Płaskoziemiec:

-Widzi satelity, to powie że są zawieszone na balonach.

-Widzi słońce, to powie że to projekcja.

-Poleci samolotem, powie że okna są tak zrobione żeby wydawało się inaczej.

-Poleci w kosmos, to powie że zamknęli go w studiu nagrań.

-Znany producent aparatów wycofa swój topowy model, to powie że był za dobry bo było przez niego widać prawdę.