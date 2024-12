Czyli dostanie nagrodę za złamanie prawa. Czy w tej sytuacji sędzia dopuszcza się pomocnictwa w przestępstwie? Do tej pory to było proste: kto łamie prawo, tego wolność jest ograniczana - jak by tego nie nazwać (ośrodek / więzienie / zakład). To był czynnik prewencyjny! Ten wyrok stanowi zachętę dla innych. Co zamierza z tym zrobić izba odpowiedzialności sędziowskiej? Założę się, że taka instytucja nie istnieje.