Gościłem tego lata znajomych z Finlandii razem z ich rodzicami i pokazywałem tradycyjne narzędzia do wycinania torfu, osie wózków na szynach itp które były używane do transportu tego dawniej na moim terenie a ojciec Fin na to że u nich do dziś to robią na przemysłową skalę i 2% energii (albo ciepła?) jest z torfu aktualnie