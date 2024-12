Raport policyjny sporządzony na podstawie manifestu Mangione ocenia, że ten prawdopodobnie uważa się za "bohatera, który w obliczu niesprawiedliwości zdecydował się działać".

Pokaż całość

Jeżeli prawnie mafie medyczne doprowadzają do śmierci tysiące osób w USA to jakie narzędzia do walki mają zwykli ludzie? Na reddicie ktoś ostatnio wrzucił rachunek za skan MRI bodajże kolana - 18k $. To jest zwykła mafia.Na Polakach też pasożytują oferując operacje ratujące życie za 16 mln dolarów. A