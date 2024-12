Polska to rezerwuar niewolników, dokładnie tak, jak tego chciał Hitler. Mamy mentalność niewolników starannie pielęgnowaną od lat przez kolejne pokolenia.

A niewolnik musi być silny fizycznie i odporny na stres. Ma pracować dużo i ciężko i ma być z tego dumny.

Ma nauczyć swoje dzieci takiej samej ciężkiej, fizycznej pracy i szacunku dla tych co jak on zapier..ją.

Polak niewolnik jest uczony nienawiści i pogardy do tych, co nie pracują ciężko i Pokaż całość