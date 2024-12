wy serio myslicie ze od paru dni latalyby drony na bateriach i rzad usa by nie wiedzial co to jest? co trzeba miec w glowie zeby wierzyc w takie teorie? przeciez taki dron musi sie co chwile ladowac, jaki problem sledzic gdzie to laduje? po prostu wojsko sobie cos testuje i tyle, na c--j afere z tego krecic